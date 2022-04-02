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مانشستر يونايتد يخيب آمال رونالدو

الرياضة

مانشستر يونايتد يخيب آمال رونالدو
AP Jon Super
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سقط فريق مانشستر يونايتد في فخ التعادل في عقر داره أمام ضيفه ليستر سيتي (1-1) في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم الضيوف بهدف سجله المهاجم النيجيري كيليتشي إيهياناتشو عند الدقيقة 63، ورد البرازيلي فريد بهدف التعادل بحلول الدقيقة 66 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "أولد ترافورد".

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وغاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف "الشياطين الحمر" برصيد 12 هدفا، عن هذه المباراة بسبب المرض، وذلك وفقا لصحيفة "ذي أتلتيك" البريطانية.

واكتفى مانشستر يونايتد بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل المخيب للآمال، رفع بها رصيده إلى 51 نقطة، وبقي في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

في المقابل، تقدم نادي ليستر سيتي إلى المركز التاسع على سلم الترتيب، برصيد 37 نقطة.

المصدر: RT    

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