بصورة عائلية.. رونالدو يثير الجدل حول غيابه عن مانشستر يونايتد
اكتنف الغموض السبب الحقيقي وراء غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن مباراة فريقه مانشستر يونايتد ضد ضيفه لستر سيتي (1-1) أمس السبت، في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ونشر رونالدو، صورة له مع أفراد عائلته، اليوم الأحد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وكتب عليها: "الأسرة هي كل شيء.. فخور"، ما أثار الجدل حول غيابه عن مباراة "الشياطين الحمر" أمام ليستر سيتي.
وزعمت تقارير صحفية بريطانية أن رونالدو غاب عن مباراة ليستر سيتي بسبب مرضه.
واكتفى مانشستر يونايتد بنقطة يتيمة بعد سقوطه في فخ التعادل في عقر داره أمام ليستر سيتي، ليبقى في المركز السادس في جدول ترتيب "البريمير ليغ" برصيد 51 نقطة.
المصدر: وكالات