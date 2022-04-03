بصورة عائلية.. رونالدو يثير الجدل حول غيابه عن مانشستر يونايتد

اكتنف الغموض السبب الحقيقي وراء غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن مباراة فريقه مانشستر يونايتد ضد ضيفه لستر سيتي (1-1) أمس السبت، في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر رونالدو، صورة له مع أفراد عائلته، اليوم الأحد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وكتب عليها: "الأسرة هي كل شيء.. فخور"، ما أثار الجدل حول غيابه عن مباراة "الشياطين الحمر" أمام ليستر سيتي.

twitter/Cristiano

وزعمت تقارير صحفية بريطانية أن رونالدو غاب عن مباراة ليستر سيتي بسبب مرضه.

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واكتفى مانشستر يونايتد بنقطة يتيمة بعد سقوطه في فخ التعادل في عقر داره أمام ليستر سيتي، ليبقى في المركز السادس في جدول ترتيب "البريمير ليغ" برصيد 51 نقطة.

المصدر: وكالات