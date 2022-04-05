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مسؤول روسي يرد على دعوة وزير بولندي لاستبعاد روسيا من اللجنة الأولمبية الدولية

الرياضة

مسؤول روسي يرد على دعوة وزير بولندي لاستبعاد روسيا من اللجنة الأولمبية الدولية
AFP
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قال نائب مجلس الدوما (مجلس النواب الروسي) بوريس بايكين إن الرياضة اختيرت كإحدى أدوات الضغط على روسيا، في ظل العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.

وجاء ذلك في رد نائب مجلس الدوما على دعوة وزير الرياضة والسياحة البولندي كميل بورتنيتشوك، لاستبعاد روسيا من اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية. 

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" تصريح النائب الروسي:"إن نقل الصراع السياسي إلى الإطار الرياضي، هو نقل المعتقدات السياسية للدول الغربية وخلق الرأي العام حتى في أكثر الأوساط غير السياسية".

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وفي 4 أبريل، ضمن اجتماع لمجلس الاتحاد الأوروبي للتعليم والشباب والثقافة والرياضة، دعا بورتنيتشوك إلى استبعاد روسيا من اللجنة الأولمبية الدولية وجميع الاتحادات الرياضية الدولية، وبناء على رأيه، بهذه الطريقة، ستتخلص الرياضة العالمية من رأس المال الروسي.

في نهاية فبراير، أوقفت العديد من المنظمات الرياضية الدولية الروس من المشاركة في البطولات الدولية، مثل كرة القدم والهوكي والتزلج على الثلج والبياثلون، كما تم إيقاف الرياضيين الروس في رياضة السيارات وركوب الدراجات والتنس والشطرنج، وعدم السماح لهم بالاستمرار في اللعب إلا في حالة المشاركة تحت علم محايد وليس علم بلادهم.

المصدر: "ريا نوفوستي" 

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