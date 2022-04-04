مسؤول روسي يوجه النصيحة للحكومة الفرنسية بشأن سلامة فوركاد بعد دعمه للرياضيين الروس

قدم نائب مجلس الدوما (مجلس النواب الروسي) دميتري سفيشوف، النصيحة للحكومة الفرنسية بضمان سلامة رياضي البياثلون الفرنسي السابق، سيمون فوركاد، الذي دعم مؤخرا الرياضيين الروس.

وأعرب نائب مجلس الدوما سفيشوف عن تقديره لتصريح الفرنسي فوركاد الأكبر الذي تسبب بتلقيه مئات الرسائل السلبية عقب إعلانه عن دعمه للرياضيين الروس.

ونصح النائب الروسي وزارة الداخلية الفرنسية بضمان سلامة الرياضي، قائلا:"نحن نرى ما يحدث، يتم تهديدهم وإخفائهم. هناك عدد كبير من الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة والتي لا يستحقها الرياضيون".

وتحدث الفرنسي، سيمون فوركاد، الذي يعمل مدربا الآن، عن تعرضه للتنمر من قبل بعض المشجعين في وقت سابق.

وفقا للرياضي الفرنسي، حدث هذا بعد أن دافع عن الرياضيين الروس في مقابلة أجراها مع قناة Match TV، واعتبر أن استبعادهم من البطولات الدولية سيأتي بنتائج عكسية.

Bravo à Simon Fourcade🇫🇷, le premier occidental à être opposé publiquement à l’exclusion des athlètes russes👏👏❤️! Il a découpé le drapeau français et en a assemblé le drapeau russe🇷🇺 pour soutenir les jeunes athlètes,qui ont reçu l'ordre de concourir sous des couleurs neutres. pic.twitter.com/4KxVYbtJ4S — Aliénor d'Aquitaine Ⓜ️🇫🇷🇷🇺 (@bella3ciao) April 2, 2022

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وفي 1 أبريل، قال يوري باتمانوف، عضو في فريق الناشئين الروسي، إن فوركاد مزق العلم الفرنسي وأعاد الألوان الثلاثة الروسية، في بطولة العالم للناشئين في الولايات المتحدة.

وأوضح الفرنسي سيمون فوركاد أنه قرر دعم الرياضيين الروس لأنه يرى أن استبعادهم عن الفعاليات الرياضية الدولية خطأ كبير وكبيرجدا، ويعتقد أن مثل هذا القرار لا يمكنه أن يساعد أي شخص أو تغيير أي شيء.

ويرى سيمون (37 عاما)، الشقيق الأكبر للأسطورة مارتين فوركاد (33 عاما)، أنه على العكس من ذلك، يجب على الاتحاد الدولي للبياثلون (IBU)، دعم الروس والبيلاروس، ولا ينبغي تحميل الرياضيين المسؤولية عن ما يجري في العالم.

المصدر:lenta.ru