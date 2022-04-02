فوركاد الأكبر: إقصاء الرياضيين الروس خطأ كبير

أعرب رياضي البياثلون الفرنسي السابق، سيمون فوركاد، عن رفضه استبعاد الرياضيين الروس من المسابقات الدولية، على خلفية العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا.

ونقلت قناة "ماتش تي في" الرياضية الروسية، عن فوركاد الأكبر قوله: "استبعاد الرياضيين خطأ كبير وكبير. أعتقد أن مثل هذا القرار لا يمكن أن يساعد أي شخص أو تغيير أي شيء. في الاتحادات الرياضية الدولية يعتقدون أنهم بهذه الطريقة يضغطون على الحكومة الروسية. ومع ذلك، لا يبدو لي أن هذا أمر مهم جدا بالنسبة لها في الوقت الحالي".

ويرى سيمون (37 عاما)، الشقيق الأكبر للأسطورة مارتين فوركاد (33 عاما)، أنه على العكس من ذلك، يجب على الاتحاد الدولي للبياثلون (IBU)، دعم الروس والبيلاروس، ولا ينبغي تحميل الرياضيين المسؤولية.

وأضاف سيمون فوركاد: "نحن جميعا أصدقاء. نحن عائلة البياثلون. وهذا ما يريد الاتحاد الدولي للبياثلون، بناءه ... لا داعي لاستبعادهم. هذا إجراء يأتي بنتائج عكسية. من خلال إصدار مثل هذا الحكم، فإنك تحصل على عكس ما تريد الحصول عليه".

ويرى سيمون الذي يعمل مدربا الآن، أنه لا ينبغي حرمان الرياضيين الروس من فرصة المشاركة، مؤكدا أن شقيقه مارتن يشاركه هذا الموقف.

وفوجئ المدرب السابق للمنتخب الروسي للبياثلون للرجال، فلاديمير بارناشوف، بشجاعة الفرنسي.

بينما شكر البطل الروسي السابق للبياثلون، سيرغي روجكوف، الحاصل على جوائز عالمية عديدة للعبة، الفرنسي على دعمه.

المصدر: RT