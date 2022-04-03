صحفي مدريدي يعترف: ركلة الجزاء الثالثة لم تكن صحيحة

اعترف الصحفي المدريدي الأكثر شهرة في إسبانيا، توماس رونسيرو، بعدم صحة ركلة الجزاء الثالثة المحتسبة لريال مدريد ضد مضيفه سيلتا فيغو، أمس السبت، ضمن الجولة 30 من الدوري.

وأكد رونسيرو المعروف بتعصبه الشديد لريال مدريد في تصريحات صحفية عقب مباراته أمام مضيفه سيلتا فيغو أن الحكم أخطأ باحتساب ركلة جزاء لصالح الفرنسي فيرلان ميندي، مدافع الفريق الملكي، ترجمها مواطنه المهاجم كريم بنزيما إلى هدف الفوز الثاني.

واحتسب حكم اللقاء ثلاث ركلات جزاء لفريق ريال مدريد، ونفذ بنزيما الأولى والثالثة بنجاح، وأهدر الثانية.

وقال رونسيرو، حسبما نشرت صحيفة "آس" الإسبانية، عقب اللقاء: "ريال مدريد عانى بشكل غير مسبوق، ولكنه فاز تقريبا كالعادة، المتصدر عاد من بالايدوس بألوان الانتصار أمام منافس مميز، سيلتا فيغو في وجود أسباس المبهر".

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وأضاف الصحفي المدريدي، قائلا: "أهم شيء اليوم كان الفوز، وهو ما نجح فيه الفريق، وبالمناسبة أول ركلتي جزاء كانتا واضحتين بشدة، وهدف سيلتا الملغي لم يكن شرعياً، فقط ركلة الجزاء الثالثة لم تكن صحيحة".

ويتربع ريال مدريد على عرش صدارة الدوري "لا ليغا"، برصيد 69 نقطة، بفارق 12 نقطة عن وصيفه إشبيلية، قبل مباراته المرتقبة مساء اليوم الأحد، أمام مضيفه برشلونة الثالث برصيد 54 نقطة حصدها من 28 مباراة.

المصدر: وكالات