ريال مدريد يهزم سيلتا فيغو في لقاء ركلات الجزاء

خرج فريق ريال مدريد بفوز ثمين من ملعب مضيفه سيلتا فيغو (2-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".

وسجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هدفي الفريق الملكي من ركلتي جزاء عند الدقيقتين (19 و70)، وأضاع فرصة التوقيع على "هاتريك" بإهداره ضربة جزاء أخرى في الدقيقة 63. بينما سجل المهاجم مانويل نوليتو هدف أصحاب الأرض اليتيم، في الدقيقة 52 من زمن اللقاء.

ورفع ريال مدريد رصيده بعد هذا الفوز، إلى 69 نقطة، مبتعدا في صدارة الدوري بفارق 12 نقطة عن وصيفه إشبيلية، قبل مباراته المرتقبة غدا الأحد، أمام مضيفه برشلونة الثالث برصيد 54 نقطة حصدها من 28 مباراة.

في المقابل، توقف رصيد سيلتا فيغو عند 36 نقطة، ويشغل المركز الحادي عشر على سلم الترتيب، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.

المصدر: RT