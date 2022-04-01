شاهد..  تعويذة مونديال قطر 2022

كشفت اللجنة المنظمة لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، مساء اليوم الجمعة، عن التعويذة الرسمية لمونديال قطر، وذلك على هامش سحب القرعة، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

وتم إطلاق اسم "لعيب"، على التعويذة التي ستكون رمزا للبطولة، وستتواجد هذه الشخصية الكرتونية المرحة في كل مكان للترحيب بجماهير كرة القدم من أنحاء العالم، ولتعزيز الأجواء الحماسية قبل أشهر قليلة من انطلاق مونديال قطر، وخلال منافسات البطولة من 21 نوفمبر ولغاية 18 ديسمبر المقبلين.

La’eeb is here to share his love of football with fans worldwide!#FinalDraw | #FIFAWorldCuppic.twitter.com/uYJALVNUVw — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 1, 2022

وبحسب اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية فإن التعويذة المبتكرة ترمز إلى شخصية مرحة قادمة من عالم افتراضي، واعتادت على متابعة بطولات كأس العالم عبر التاريخ والتفاعل مع أبرز لحظاتها، كما تتحلى بروح المغامرة والاستكشاف وتقديم المساعدة.

وقال نائب المدير العام للتسويق والاتصال وتجربة البطولة في اللجنة خالد علي المولوي "يسرنا الكشف عن تعويذة مونديال قطر 2022 الذي نترقبه جميعا بكثير من الحماس، لا سيما أن هذا الحدث الرياضي الضخم تستضيفه منطقتنا لأول مرة في تاريخ البطولة".

وأكد أن "لعّيب سيروق للمشجعين من كافة أرجاء العالم، لأنه يرمز إلى شخصية مرحة تبعث الفرح والسعادة في نفوس الجميع، ولا شك أن التعويذة ستسهم بدور هام في تعزيز حماس وتفاعل الجماهير من كافة الأعمار قبل البطولة وخلالها".

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وتشير قصة التعويذة إلى أن "لعّيب" جاء من العالم الموازي الذي يجمع تعويذات البطولات، وهو عالم افتراضي يرتكز على الأفكار والإبداعات، حيث تنشأ تلك الشخصيات في عقول المبدعين لتتحول بعدها إلى تعويذات مبتكرة.

وبإمكان "لعّيب"، الذي يحمل صفات الشجاعة والإلهام، كسر حواجز الزمان والمكان للانتقال من مكان لآخر حول العالم.

وتلفت إلى أنه شارك في كل النسخ السابقة من كأس العالم، كما ساهم في صناعة عدد من أشهر اللحظات في تاريخ كرة القدم، ومن بينها مجموعة من الأهداف الرائعة خلال بطولات مونديالية سابقة.

المصدر: وكالات