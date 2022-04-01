أغنية مونديال قطر "2022".. بأداء كاردونا ودافيدو وعائشة

يطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مساء اليوم الجمعة، أول إصدارات الموسيقى التصويرية الرسمية لبطولة كأس العالم 2022 في قطر، وذلك قبل مراسم قرعة المونيال.

ويشارك في أداء الأغنية "هيّا هيّا (نحن أفضل معا)" النجم الأمريكي ترينيداد كاردونا، والمغني الإفريقي الشهير دافيدو، والفنانة القطرية عائشة، وذلك قبيل سحب القرعة النهائية لمونديال قطر، مساء اليوم في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

وتعتبر هذه الأغنية أولى أغاني مجموعة مختارة من الموسيقى التصويرية التي ستصل إلى موجات الأثير في الأشهر القادمة، حين ستتصاعد الإثارة قبيل انطلاق كأس العالم في 21 نوفمبر 2022.

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وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أطلق استراتيجية "FIFA Sound" التي أعلن عنها بداية سنة 2021، وذلك بهدف التواصل مع الجماهير في جميع أنحاء العالم، وذلك عبر بيانٍ رسمي قال فيه: "يأتي ذلك للتعبير عن المشاعر المشتركة بين كرة القدم والموسيقى، وتهدف استراتيجية الترفيه هذه لخلق روابط مبتكرة وهادفة بين عشاق كرة القدم وعشاق الموسيقى واللاعبين والفنانين وبين اللعبة في حد ذاتها والأغاني التي يشترك الجميع في عشقها".

وأضاف البيان بعد الإعلان عن الموسيقى التصويرية الرسمية لكأس العالم قطر 2022: "يجسد هذا الفريق الباهر الذي يضم النجم ترينيداد كاردونا، والعلم أفروبيتس دافيدو، والمشاعر القطرية عائشة روح كأس العالم واستراتيجية "فيفا ساوند" من خلال جمع الإلهام من مختلف مناطق العالم".

وقالت مديرة الشؤون التجارية في "فيفا" كاي ماداتي: "ترمز هذه الأغنية التي تجمع بين صوت أمريكي وآخر إفريقي وثالث من الشرق الأوسط إلى قدرة الموسيقى وكرة القدم على توحيد العالم".

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وأضافت ماداتي: "كجزء من استراتيجية فيفا المحدثة للموسيقى، ستساهم الموسيقى التصويرية متعددة الأغاني في تقريب المشجعين المتحمسين من روح كأس العالم بطريقة لم يسبق لها مثيل".

وتأتي الأغنية الجديدة لمونديال قطر 2022، بالاعتماد على مؤثرات "R&B" وموسيقى الريغي، وأضحت الأغنية تجسد إثارة مهرجان كرة القدم الذي ستسطع شمسه على العالم أواخر هذه السنة.

وسيسدل ستار المقطع الموسيقي أمام مشجعي كرة القدم هذه الليلة عند حضورهم من جميع أنحاء العالم لمتابعة السحب المرتقب في الساعة (19:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

المصدر: وكالات