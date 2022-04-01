قرعة كأس العالم 2022.. منتخب قطر يواجه "غريم" الفراعنة

أسفرت نتيجة قرعة نهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم 2022، التي جرى سحبها اليوم الجمعة، في مركز المؤتمرات بالعاصمة القطرية الدوحة، عن مجموعة سهلة نسبيا لمنتخب قطر.

وتجنب منتخب قطر أول 7 منتخبات متأهلة للبطولة في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وهي البرازيل، بلجيكا، فرنسا، الأرجنتين، إنجلترا، إسبانيا، البرتغال، بعد أن تم وضع "العنابي" في الوعاء الأول إلى جانب هذه المنتخبات، كونه ممثل البلد المستضيف للبطولة.

وجاءت نتيجة القرعة سهلة نسبيا بالنسبة للمنتخب القطر، حيث سيواجه كلا من المنتخبات: الإكوادوري، والسنغالي قاهر منتخب مصر، إضافة إلى الهولندي.

وستقام مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في قطر، ولأول مرة في فصل الشتاء أيضا، وذلك خلال الفترة من 21 نوفمبر المقبل، وحتى و18 ديسمبر 2022، بمشاركة 32 منتخبا.

المصدر: RT