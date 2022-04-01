قرعة كأس العالم 2022.. تونس تواجه أبطال العالم وربما الإمارات أيضا

أسفرت قرعة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي جرى سحبها اليوم الجمعة، في مركز المؤتمرات بالعاصمة القطرية الدوحة، عن مواجهة عربية محتملة.

وأوقعت القرعة المنتخب التونسي في المجموعة الرابعة، ليواجه نظيره الفرنسي، حامل لقب بطل العالم، إضافة إلى المنتخب الدنماركي، والمنتخب المتأهل من الملحق العالمي الأول (الإمارات أو أستراليا أو بيرو)، وبالتالي قد تشهد هذه المجموعة مواجهة عربية في حال تأهل الإمارات.

بطاقة المنتخب التونسي:

الاتحاد القاري: إفريقيا

أفضل إنجاز: دور المجموعات

المشاركات: 6 (1978، 1998، 2002، 2006، 2018 و2022).

التأهل: تغلبت تونس على مالي في الدور الثالث من التصفيات الإفريقية (1-0 بمجموع المباراتين).

المباريات السابقة في كأس العالم: لعب منتخب تونس 15 مباراة، فاز مرتين وتعادل أربع مرات وخسر في تسع مباريات، سجل 13 هدفا، وتلقى 25 هدفا.

حقائق: تخوض تونس النهائيات السادسة في تاريخها والثانية تواليا.

وأصبحت تونس أول منتخب إفريقي يحقق فوزا في كأس العالم، بعد تغلبها في مشاركتها الأولى على المكسيك 3-1 في الأرجنتين عام 1978.

انتظرت 40 عاما لتحقق فوزها الثاني على حساب بنما 2-1 في روسيا 2018، بعد سلسلة من 13 مباراة من دون أي فوز.

ولم تبلغ تونس الأدوار الإقصائية في خمس مشاركات سابقة.

وحافظت تونس على شباكها نظيفة مرة يتيمة في 15 مباراة ضمن كأس العالم، وكانت خلال التعادل السلبي مع ألمانيا الغربية في دور المجموعات عام 1978، عندما كان خصمها يحمل لقب المونديال.

المصدر: RT + وكالات