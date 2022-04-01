قرعة مونديال قطر.. المغرب يصطدم بـ"الشياطين الحمر"

أوقعت القرعة النهائية لبطولة كأس العالم 2022، التي جرى سحبها اليوم الجمعة، في مركز المؤتمرات بالعاصمة القطرية الدوحة، منتخب المغرب في مجموعة قوية.

وسيلعب المنتخب المغربي في المجموعة السادسة، وسيواجه فيها المنتخبين الكبيرين البلجيكي والكرواتي، إضافة إلى منتخب كندا، الذي تأهل لأول مرة إلى نهائيات بطولة كأس العالم منذ مونديال المكسيك عام 1986.

بطاقة المنتخب المغربي:

الاتحاد القاري: إفريقيا

أفضل إنجاز: دور الـ16 (1986).

المشاركات: 6 (1970، 1986، 1994، 1998، 2018، و2022).

التأهل: تغلب على الكونغو الديموقراطية في الدور الثالث من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر (5-2 بمجموع المباراتين).

المباريات السابقة في كأس العالم: لعب 16 مباراة، فاز مرتين، تعادل في خمس مباريات خسر تسع، سجل 14 هدفا واستقبلت شباكه 22 هدفا.

حقائق: أنهى منتخب المغرب في 2018 غيابا استمر عشرين عن كأس العالم، ويخوض نسختين متتاليتين مرة ثانية بعد 1994 و1998.

وأصبح المغرب في مونديال 1970 ثاني منتخب إفريقي يشارك في كأس العالم بعد مصر (1934).

وأصبح في مونديال المكسيك 1986 أول منتخب إفريقي يتخطى دور المجموعات، بعد تصدره مجموعة قوية تضم إنجلترا، بولندا والبرتغال. خسر بهدف متأخر من لوثار ماتيوس ضد ألمانيا الغربية.

وأخفق في تخطي دور المجموعات أربع مرات من أصل خمس مشاركات.

حقق المغرب فوزين فقط في كأس العالم من أصل 16 مباراة، على حساب البرتغال (3-1) في مونديال 1986، وإسكتلندا (3-0) في مونديال فرنسا 1998.

المصدر: RT + وكالات