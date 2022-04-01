تونس لن تواجه 9 منتخبات محددة في مجموعات مونديال قطر.. واحتمال الاصطدام بمنتخب عربي

دخل منتخب تونس ضمن المستوى الثالث للقرعة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، بعد أن تقدم مركزا واحد في التصنيف العالمي الجديد، الصادر يوم أمس الخميس.

وتقدم منتخب تونس إلى المركز الـ35 عالميا، لينتقل بذلك من المستوى الرابع إلى الثالث في مونديال قطر 2022.

وجاء تقدم منتخب "نسور قرطاج" في التصنيف العالمي الصادر عن الـ"فيفا" لشهر مارس، والذي يعد أساس توزيع المنتخبات على 4 مستويات في قرعة مونديال قطر، بعد أن نجح منتخب بنما في الفوز على نظيره الكندي في الجولة الأخيرة من تصفيات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي "كونكاكاف".

وسيتم توزيع المنتخبات على 4 أوعية مختلفة، بناء على تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الصادر يوم الخميس الماضي.

وسيكون منتخب قطر في الوعاء الأول، رفقة أول 7 منتخبات متأهلة للبطولة في تصنيف الفيفا.

الوعاء الثاني سيضم المنتخبات التي احتلت المراكز من 8 إلى 15 في تصنيف المتأهلين العالمي

الوعاء الثالث سيضم المنتخبات التي احتلت المراكز من 16 إلى 23 في تصنيف المتأهلين العالمي

الوعاء الرابع سيضم المنتخبات التي احتلت المراكز من 24 إلى 28 في تصنيف المتأهلين العالمي، إضافة إلى منتخبين سيتأهلان من الملحق العالمي، ومنتخب آخر سيتأهل من المسار الأول للملحق الأوروبي

سيبدأ السحب بوعاء المنتخبات الأول (1) وينتهي بوعاء المنتخبات الرابع (4)، ويجب إفراغ كل وعاء قبل الانتقال إلى الذي يليه

ستوزع منتخبات كل اتحاد قاري على المجموعات الـ8، فلا يشارك منتخبان من نفس الاتحاد القاري باستثناء منتخبات قارة أوروبا.

المستوى الأول: قطر، البرازيل، بلجيكا، فرنسا، الأرجنتين، إنجلترا، إسبانيا، البرتغال

المستوى الثاني: المكسيك، هولندا، الدنمارك، ألمانيا، الأوروغواي، سويسرا، الولايات المتحدة الأمريكية، كرواتيا

المستوى الثالث: السنغال، إيران، اليابان، المغرب، صربيا، بولندا، كوريا الجنوبية، تونس

المستوى الرابع: السعودية، غانا، الإكوادور، الكاميرون، كندا، إضافة إلى المنتخب المتأهل من المسار الأول في الملحق الأوروبي (ويلز أو أوكرانيا أو اسكتلندا)، والمنتخب المتأهل من الملحق العالمي الأول (الإمارات أو أستراليا أو بيرو) والمنتخب المتأهل من الملحق العالمي الثاني (كوستاريكا أو نيوزيلندا).

وبحسب مستويات قرعة كأس العالم قطر 2022، ونظام توزيع منتخبات كل اتحاد قاري على المجموعات الـ8، لن يوضع منتخبان من نفس الاتحاد القاري في مجموعة واحدة باستثناء منتخبات قارة أوروبا، وكذلك لن يوضع منتخبان من نفس المستوى في المجموعة ذاتها، ولهذا من المستحيل أن يواجه منتخب تونس منتخبات السنغال وإيران واليابان والمغرب وصربيا وبولندا وكوريا الجنوبية والكاميرون وغانا.

ولكن يمكن للمنتخب التونسي أن يواجه منتخبا عربيا واحدا، إما السعودي أو القطري، أو الإماراتي في حال تأهله.

المصدر: وكالات