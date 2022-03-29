تونس تبلغ مونديال "قطر 2022"

وصل المنتخب التونسي إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرى القدم 2022، بفوز ثمين على حساب ضيفه المالي بتعادله معه من دون أهداف، في مباراة الإياب التي جمعتهما يوم الثلاثاء، في رادس.

وحجز منتخب "نسور قرطاج" مقعده في نهائيات النسخة الـ22 من بطولة كاس العالم لكرة القدم، بفضل فوزه بهدف وحيد جاء بـ"نيران صديقة" سجله اللاعب المالي موسى سيسيكو خطأ في مرماه عند الدقيقة الـ36 من عمر مباراة الذهاب التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، على ملعب "26 مارس" بالعاصمة المالية باماكو.

المصدر: RT