الـ"فيفا" يعتمد 3 لغات رسمية أخرى

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ"فيفا" خلال الدورة الـ72 لكونغرس الـ(FIFA) الذي انطلق اليوم الخميس، في العاصمة القطرية الدوحة، زيادة عدد اللغات الرسمية للمنظمة إلى ست لغات.

وتمت إضافة ثلاث لغات جديدة وهي: الروسية، العربية والبرتغالية، إلى اللغات الرسمية، وصوت 187 عضوا لصالح القرار، مقابل معارضه أربعة أعضاء فقط من أعضاء الكونغرس.

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قبل ذلك، كان الـ"فيفا" يعتمد على ثلاث لغات رسمية فقط، وهي: الإنجليزية والإسبانية والفرنسية.

بينما لم ينظر المؤتمر في مسألة تعليق عضوية الاتحاد الروسي لكرة القدم في المنظمة، كما وصوت كونغرس الفيفا بأغلبية الأصوات على تعليق عضوية ثلاثة اتحادات وطنية، وهي باكستان وزيمبابوي وكينيا، لارتكاب انتهاكات مختلفة.

المصدر: RT