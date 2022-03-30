صحفي ألماني يفجر مفاجأة مدوية.. خطأ تقني يحرم منتخب الجزائر من التأهل لكأس العالم

فجر الألماني جوشكا بارغر، الصحفي المختص بكرة القدم الجزائرية، مفاجأة من العيار الثقيل، بتأكيده أن خطأ تقنيا حرم منتخب الجزائر من التأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم "قطر 2022".

وفشل منتخب الجزائر في التأهل إلى مونديال "قطر 2022" عقب الهزيمة على ملعبه أمام الكاميرون (1-2) في الوقت الإضافي، في إياب المرحلة الفاصلة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، رغم فوزه في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

وتلقت شباك منتخب الجزائر الهدف الأولى في الدقيقة 22، سجله المهاجم الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ، على ملعب مصطفى تشاكر، وهو الذي أعاد "الأسود غير المروضة" للمباراة عقب الهزيمة ذهابا بهدف نظيف.

وأكد جوشكا بارغر لموقع "ترانسفير ماركت"، أن حكام تقنية الفيديو لم يشاهدوا إعادة الهدف بسبب خطأ تقني، وهو ما منعهم من رؤية مخالفة تعرض لها عيسي ماندي، مدافع منتخب الجزائر.

وكتب بارغر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بعض المصادر أكدت لي أن الحكام لم يعيدوا مشاهدة اللقطة بسبب حدوث خلل تقني، وعدم توفر الإعادة بتقنية العرض البطيء".

وأضاف: "الحكم باكاري جاساما هو الآخر لم يجد داعيا للعودة للفيديو، وقرر احتساب الهدف مباشرة دون اللجوء لتقنية الفار".

وشن المدير الفني للمنتخب الجزائري، جمال بلماضي، هجوما قويا على الحكم الغامبي باكاري جاساما بعد المباراة، معتبرا أنه كان سببا في تلك النتيجة.

وكان منتخب الجزائر على بعد ثوان من التأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، فقد أدرك الجزائري أحمد توبة التعادل لبلاده في الدقيقة 13 من زمن الشوط الإضافي الثاني، ولكن الكاميروني، كارل توكو إيكامبي، اقتنص هدف الفوز الثاني لبلاده في الوقت القاتل، عند الدقيقة الرابعة المحتسبة بدلا من الضائع للمباراة التي جرت على ملعب "مصطفى تشاكر" بمدينة البليدة الجزائرية.

وتفوق منتخب الكاميرون على نظيره الجزائري بفضل أفضلية الأهداف المسجلة خارج الديار، ليبلغ بذلك مونديال قطر 2022.

المصدر: وكالات