صاحب هدف الكاميرون "الذهبي - القاتل" يفاجئ الاتحاد الجزائري برسالة مؤثرة

وجه المهاجم الكاميروني، كارل إيكامبي، رسالة للاتحاد الجزائري لكرة القدم، على خلفية اللقاء المثير بين المنتخبين، ضمن الجولة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

واقتنص إيكامبي هدف الفوز "الذهبي" لمنتخب الكاميرون و"القاتل" في مرمى نظيره الجزائري (2-1) في الوقت القاتل من عمر مباراة الإياب التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب "مصطفى تشاكر" بالبليدة، ليقود "الأسود غير المروضة" إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

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واعترف إيكامبي وهو صاحب هدف التأهل "الذهبي"، بأن الاستقبال "الرائع" الذي حظي به منتخب بلاده لدى وصوله إلى الكاميرون، لعب دورا كبيرا في تحقيق نتيجة إيجابية في الجزائر.

وقال إيكامبي في تصريحات إذاعية: "الجزائر منتخب كبير لكن هذا هو منطق كرم القدم. أشكرهم كثيرا على حفاوة الاستقبال. حضرنا دون التعرض لأي ضغوطات".

وواصل المهاجم الكاميروني: "هذا الأمر يحسب لهم. المباراة لعبت داخل الملعب فقط، ولم تحدث أي تجاوزات خارجها، وهو ما سمح لنا بقلب الطاولة بعد السقوط في دوالا".

وتأتي تصريحات توكو إيكامبي، في وقت مازال الجزائريون يعيشون على وقع صدمة الفشل في التأهل لكأس العالم، خاصة وأن السيناريو كان دراميا لأبعد الحدود.

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وفجر الألماني جوشكا بارغر، الصحفي المختص بكرة القدم الجزائرية، مفاجأة من العيار الثقيل، بتأكيده حدوث عطل في تقنية الفيديو "VAR".

وأكد جوشكا بارغر لموقع "ترانسفير ماركت"، أن حكام تقنية الفيديو لم يشاهدوا إعادة الهدف بسبب خطأ تقني، وهو ما منعهم من رؤية مخالفة تعرض لها عيسي ماندي، مدافع منتخب الجزائر.

وكتب بارغر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بعض المصادر أكدت لي أن الحكام لم يعيدوا مشاهدة اللقطة بسبب حدوث خلل تقني، وعدم توفر الإعادة بتقنية العرض البطيء".

وأضاف: "الحكم باكاري جاساما هو الآخر لم يجد داعيا للعودة للفيديو، وقرر احتساب الهدف مباشرة دون اللجوء لتقنية الفار".

وشن المدير الفني للمنتخب الجزائري، جمال بلماضي، هجوما قويا على الحكم الغامبي باكاري جاساما بعد المباراة، معتبرا أنه كان سببا في تلك النتيجة.

بينما طالب الاتحاد الجزائري لكرة القدم رسميا، يوم الخميس الماضي، عشية سحب القرعة النهائية لمونديال قطر 2022، من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بفتح تحقيق في أداء الحكم الغامبي بكاري غاساما، الذي أدار مباراة الجزائر ضد الكاميرون، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

ونشر الاتحاد الجزائري بيانا رسميا عبر موقعه الرسمي، جاء فيه: "تقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف) بطعن رسمي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد التحكيم الفاضح الذي شوه نتيجة مباراة الإياب الفاصلة بين الجزائر والكاميرون التي لعبت في 29 مارس 2022 بملعب الشهيد مصطفى تشاكر بالبليدة.

الاتحاد الجزائري لكرة القدم مصمم على تفعيل جميع الوسائل المسموح بها قانونا لاستعادة حقوقه وإعادة المباراة في ظل شروط تضمن نزاهة وحيادية التحكيم، كما يطالب بفتح تحقيق من قبل هيئات فيفا لتسليط كل الضوء على التحكيم في مباراة الجزائر والكاميرون.

كما يطالب الفاف بفتح تحقيق من قبل هيئات الفيفا لتسليط كل الضوء على التحكيم في مباراة الجزائر والكاميرون".

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في حين أعلن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، استقالته من منصبه نهاية الأسبوع الماضي، بينما يستمر جمال بلماضي على رأس الجهاز الفني منتخب "الخضر" حتى اللحظة.

وأوقعت قرعة نهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم 2022، التي جرى سحبها يوم أمس الجمعة، في مركز المؤتمرات بالعاصمة القطرية الدوحة، المنتخب الكاميروني في المجموعة السابعة (G) إلى جانب كل من البرازيل وصربيا وسويسرا.

وستقام مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، ولأول مرة في فصل الشتاء خلال الفترة من 21 نوفمبر المقبل، وحتى و18 ديسمبر 2022، بمشاركة 32 منتخبا.

المصدر: وكالات