الجزائر تخفق في الوصول إلى كأس العالم "قطر 2022"

فشل منتخب الجزائر في بلوغ نهائيات بطولة كأس العالم "قطر 2022"، إثر هزيمته في عقر داره أمام نظيره الكاميروني (1-2) في لقاء الإياب الذي جمعهما مساء يوم الثلاثاء بمدينة البليدة.

وانتهى الوقت الأصلي للقاء بتقدم منتخب الكاميرون بهدف سجله مهاجمه إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب، لذا لجأ الطرفان إلى شوطين إضافيين.

وأدرك الجزائري أحمد توبة التعادل لبلاده في الدقيقة 13 من زمن الشوط افضافي الثاني، ولكن الكاميروني اقتنص هدف الفوز الثاني لبلاده في الوقت القاتل، عند الدقيقة الرابعة المحتسبة بدلا من الضائع للمباراة التي جرت على ملعب "مصطفى تشاكر" بمدينة البليدة الجزائرية.

وكانت منتخب الجزائر قد فاز في مباراة الذهاب بهدف وحيد، على ملعب "جابوما - Japoma Stadium" في مدينة دوالا الكاميرونية.

وتفوق منتخب الكاميرون على نظيره الجزائري بأفضلية فارق الأهداف المسجلة خارج الديار، ليبلغ بذلك مونديال قطر 2022.

المصدر: RT