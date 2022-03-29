تصفيات كأس العالم 2022.. تأهل 27 منتخبا إلى نهائيات البطولة في قطر

أسفرت مباريات يوم الثلاثاء عن تأهل 7 منتخبات أخرى إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقررة في قطر بين 22 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين.

وأسدل الستار على تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة إلى نهايات كأس العالم لكرة القدم 2022، بصعود منتخبات كل من، السنغال، غانا، تونس، المغرب، والكاميرون.

بينما لحق منتخبا البرتغال وبولندا بركب المتأهلين من القارة الأوروبية إلى مونديال "قطر 2022".

ولحقت 7 منتخبات اليوم بركب 20 منتخبا سبق لها الصعود إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، بعد المنتخب القطري ممثل البلد المضيف، ومنتخبات كل من، ألمانيا والدنمارك وفرنسا وبلجيكا وكرواتيا وإسبانيا وصربيا وإنجلترا وسويسرا وهولندا من القارة الأوروبية، والبرازيل والأرجنتين والإكوادور وأوروغواي من أمريكا الجنوبية، وإيران وكوريا الجنوبية واليابان والسعودية من آسيا.

ويشارك 32 منتخبا في مونديال قطر، وذلك آخر مرة، حيث سيزداد عدد المشاركين في كأس العالم إلى 48 منتخبا اعتبارا من النسخة الـ23 المقررة إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا عام 2026.

المصدر: RT