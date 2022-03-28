ماذا تحتاج منتخبات مصر والمغرب والجزائر وتونس لبلوغ مونديال قطر؟

قطعت منتخبات مصر والمغرب والجزائر وتونس شوطا كبيرا نحو التأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم المزمع إقامتها في قطر نهاية العام الحالي.

وتبدو فرص الجزائر وتونس قوية في التأهل بعد فوز الأولى خارج ديارها على الكاميرون 1-0، والثانية على مضيفتها مالي بالنتيجة ذاتها (1-0)، وذلك في ذهاب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال القطري.

وتبقى فرص المغرب ومصر كبيرة أيضا، حيث تعادل "أسود الأطلس" في نفس الدور ذهابا مع مضيفهم منتخب جمهورية الكونغو، بهدف لمثله، فيما تغلب منتخب "الفراعنة" على ضيفه السنغالي بهدف دون رد.

وتقام غدا الثلاثاء، مباريات إياب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا، ويكفي المنتخبان التونسي والجزائري التعادل على أرضهما بأي النتيجة مع مالي والكاميرون تواليا، للتأهل لكأس العالم، بينما يحتاج المنتخب المغربي للتعادل السلبي، أو الفوز بأي نتيجة على الكونغو لحجز مقعده في المونديال القطري.

أما مصر، فيكفيها التعادل بأي نتيجة مع السنغال وحتى الخسارة بفارق هدف شريطة أن تكون النتيجة أكثر من 1-0 "يعني 2-1 وهكذا".

وتجمع المباراة الخامسة ضمن إياب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال "قطر 2022"، المنتخب النيجيري بضيفه الغاني، علما بأن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبي.

وستتحدد غدا بشكل رسمي، هوية المنتخبات الخمسة التي ستمثل إفريقيا في بطولة كأس العالم، التي تقام منافساتها في قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبلين.

المصدر: RT