الجزائري محرز يساهم في بلوغ السيتي "المربع الذهبي" للبطولة الأعرق في التاريخ بهدف جميل.. فيديو
صعد فريق مانشستر سيتي إلى الدور قبل النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على حساب مضيفه ميدلزبره، إثر فوزه عليه (4-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد.
وتوالى على تسجيل رباعية مانشستر سيتي كل من اللاعبين، رحيم سترلينغ، والبلجيكي كيفين دي بروين، وفيل فودين، والجزائري رياض محرز، في الدقائق (12، 61 من ضربة جزاء، 75، 78) على الترتيب.
Magical Mahrez 🪄— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 20, 2022
The top scorer remaining in the competition delivers again!@Mahrez22@ManCity#EmiratesFACuppic.twitter.com/kEyPru2CPP
بينما جاء هدف أصحاب الأرض الوحيد بـ"نيران صديقة" سجله المدافع الإسباني ايميريك لابورت خطأ في مرماه عند الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على ملعب "سينت ماري" بمدينة ساوثهامبتون.
المصدر: RT