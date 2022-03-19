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شاهد.. هدف المغربي زياش في البطولة الأعرق بتاريخ كرة القدم

الرياضة

شاهد.. هدف المغربي زياش في البطولة الأعرق بتاريخ كرة القدم
AP Jon Super
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تأهل فريق تشيلسي إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على حساب مضيفه ميدلزبره، إثر فوزه عليه بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت.

ووضع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو "البلوز" في المقدمة بهدف مبكر سجله في الدقيقة 15. ومن ثم سجل اللاعب المغربي حكيم زيياش هدف الأمان الثاني للفريق اللندني، عند الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول للقاء.

المصدر: RT 

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