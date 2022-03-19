شاهد.. هدف المغربي زياش في البطولة الأعرق بتاريخ كرة القدم

تأهل فريق تشيلسي إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على حساب مضيفه ميدلزبره، إثر فوزه عليه بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت.

ووضع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو "البلوز" في المقدمة بهدف مبكر سجله في الدقيقة 15. ومن ثم سجل اللاعب المغربي حكيم زيياش هدف الأمان الثاني للفريق اللندني، عند الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول للقاء.

𝙏𝙝𝙚 𝙬𝙖𝙣𝙙 𝙨𝙩𝙧𝙞𝙠𝙚𝙨 𝙖𝙜𝙖𝙞𝙣 🪄



Hakim Ziyech grabs himself a birthday goal!@ChelseaFC#EmiratesFACuppic.twitter.com/fp9t740ahE — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 19, 2022

المصدر: RT