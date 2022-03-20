ليفربول يحل ضيفا ثقيلا على نوتينغهام فورست.. التشكيلة الأساسية

يحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا على نادي نوتينغهام فورست مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة (18:00) بتوقيت غرينتش، ضمن الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

واختار الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيلة الأساسية التالية له لمواجهة مضيفه نوتينغهام فورست على ملعبه "سيتي جراوند" بمدينة نوتنغهام.

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المصدر: "@LiverpoolFC"