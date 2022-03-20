الروسية سوبوتينا تفوز بذهبيتين في المرحلة الأولى من بطولة العالم للسباحة المتزامنة

أحرزت الروسية فارفارا سوبوتينا ميداليتين ذهبيتين في المرحلة الأولى من بطولة العالم للسباحة المتزامنة، المقامة بشكل افتراضي في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وتوجت سوبوتينا بذهبية مسابقة البرنامج الحر للفردي، محتلة المركز الأول برصيد 91.58 نقطة.

أما الميدالية الذهبية الثانية فقد حصلت عليها فارفارا سوبوتينا في مسابقة الزوجي مع مواطنتها سفيتلانا كوليسنيتشينكو بنتيجة 93.13 نقطة.

وتعد فارفارا سوبوتينا، البالغة من العمر 20 عاما، بطلة للعالم أربع مرات وبطلة لأوروبا ثلاث مرات.

أما سفيتلانا كوليسنيتشينكو، البالغة من العمر 28 عاما، فهي بطلة العالم 16 مرة، وتوجت بثلاث ميداليات أولمبية.

كما فازت سوبوتينا وكوليسنيتشينكو بميداليتين ذهبيتين في بطولة أوروبا في عام 2018 بمدينة غلاسكو الاسكتلندية.

المصدر: "liveresult.ru"