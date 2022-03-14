سبارتاك موسكو يتعرض لهزيمة مفاجئة في عقر داره

سقط فريق سبارتاك في عقر داره أمام ضيفه كراسنودار (1-2)، في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ21 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ووقع لاعب خط الوسط الأرمني إدوارد سبيرتيان على ثنائية الفريق الضيف، عند الدقيقتين (5، و86 من ضربة جزاء).

بينما سجل المهاجم الهولندي كفينسي بروميس هدف فريق العاصمة موسكو اليتيم، من ضربة جزاء في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول للمباراة.

ومني سبارتاك موسكو بالهزيمة الثالثة في آخر 4 مباريات، وتوقف رصيده عند 26 نقطة، ويحتل المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري، بانتظار نتيجة المباراة الختامية لهذه الجولة بين فريق روبين وضيفه روستوف في وقت لاحق من مساء اليوم.

بينما حقق نادي كراسنودار انتصاره الثاني على التوالي، ورفع رصيده إلى 35 نقطة، ويشغل المركز الخامس في جدول الترتيب.

المصدر: RT