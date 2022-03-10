بعد الهاتريك التاريخي ضد سان جيرمان.. بنزيما يؤكد صحة هدفه "المثير للجدل"

أبدى كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد سعادته الكبيرة بتحقيق الفوز على باريس سان جيرمان 3-1، والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقلب ريال مدريد الطاولة رأسا على عقب على الفريق الباريسي في الشوط الثاني عن طريق نجمه الفرنسي بنزيما الذي سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 61 و76 و78.

وقال بنزيما لوسائل الإعلام عقب نهاية المباراة: "خسرنا في مباراة الذهاب، وخسرنا في الشوط الأول، كان الأمر صعبا للغاية. لكن هذه مباراة في دوري أبطال أوروبا. لذلك كان يجب أن نظهر، بدأنا بشكل جيد في الشوط الثاني، ثم سجلنا وانهارت عودتهم بسبب قوتنا الذهنية".

وأثير بعض الجدل حول هدف الملكي الأول الذي أحرزه بنزيما وصنعه فينيسيوس جونيور، حيث يدعي البعض أن هناك خطأ على المهاجم الفرنسي أثناء محاولته افتكاك الكرة من الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

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وأكد كريم بنزيما على عدم وجود أي خطأ، مشيرا إلى أن الهدف صحيح وقانوني. وأوضح: "هذا ليس خطأ. إنه ضغط، عندما تلعب بالضغط يمكنك افتكاك الكرة من أي لاعب. كل مباراة هي نهائي بالنسبة لنا واليوم رأينا ريال مدريد على قيد الحياة".

وبات بنزيما بفضل الهاتريك الذي سجله في مواجهة الأمس الأربعاء، أكبر لاعب يسجل هاتريك في دوري الأبطال، حيث يبلغ من العمر 34 عاما و80 يوما، ليتفوق على الرقم السابق المسجل باسم مواطنه أوليفيه جيرو الذي سجل أربعة أهداف ضد إشبيلية في ديسمبر 2020، وحينها كان يبلغ من العمر 34 عاما و66 يوما.

المصدر: "وكالات"