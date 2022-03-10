ديفيد ألابا يحتفل بتأهل ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بأغرب طريقة (فيديو)

احتفل ديفيد ألابا بالهدف الثالث لزميله كريم بنزيما في مرمى باريس سان جيرمان والذي ضمن تأهل للنادي الملكي لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بطريقة غريبة ومضحكة في نفس الوقت.

وأظهر مقطع فيديو المدافع الدولي النمساوي يحمل كرسيا على رأسه احتفالا بالهدف الثالث لبنزيما الذي كان يحتفل بالملعب، بينما ذهب زميله ألابا إلى خط التماس، وحمل كرسيا بيديه ووضعه أعلى رأسه ووجهه للجماهير.

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ويبدو أن هذا الاحتفال كان بمثابة رد فعل طبيعي من ألابا دون إعداد، لأنه تصرف بعفوية كبيرة وحمل أول ما شاهده أمامه للاحتفال به مع جماهير ريال مدريد.

ويأتي احتفال ألابا بهدذ الطريقة بعدما تسبب في الهدف الوحيد لباريس سان جيرمان بابتعاده عن مبابي والسماح له بالتسديد من مدى قريب في شباك تيبو كورتوا، لكنه عوض ذلك في الشوط الثاني بأداء جيد.

وتمكن كريم بنزيما من تسجيل "هاتريك" ليحول تأخر ريال مدريد إلى فوز مستحق 3-1 على باريس سان جيرمان في إستاد سانتياغو برنابيو والصعود لدور الثمانية بنتيجة إجمالية 3-2.

وبات ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا برصيد 13 لقبا، رابع فريق يتأهل إلى دور الثمانية للبطولة بعد بايرن ميونخ وليفربول ومانشستر سيتي.

المصدر:RT