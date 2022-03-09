تعليق محمد صلاح بعد إهداره فرصتين أمام إنتر ميلان

علق النجم المصري محمد صلاح على إهداره فرصتين في مواجهة فريقه ليفربول التي خسرها أمام إنتر ميلان 0-1 مساء أمس الثلاثاء، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ورغم خسارة "الريدز" في ملعب "أنفيلد" إلا أنه نجح في حجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بعدما فاز في الذهاب 2-0 على ملعب سان سيرو.

وأهدر محمد صلاح خلال مباراة أمس فرصتين للتسجيل، حيث اصطدمت كرته مرتين بالقائم.

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وقال محمد صلاح في تصريحات نشرتها شبكة "ليفربول إيكو" الإنجليزية: "لقد كانت مباراة صعبة، كانوا جيدين للغاية في مباراة الذهاب، عانينا في البداية، الشيء الأكثر أهمية أننا تأهلنا، نأمل أن نكون أفضل في المباراة المقبلة".

وأكمل: "كرتي اصطدمت بالقائم مرتين، لا بأس! ربما في المباراة المقبلة سأسجل ثلاثة أهداف! لا أهتم بذلك كثيرا طالما أن الأهم هو أن الفريق تأهل، لقد خسرنا المباراة وربما يدفعنا ذلك، ربما في أذهاننا كان لدينا مبالغة في الثقة".

وأردف: "هذه مباراة جيدة للتعلم منها، من المهم دائما الفوز ولكن في بعض الأحيان تفوتك الفرص، يمكن أن يحدث ذلك، الشيء الجيد هو أنه ليس في الدوري وقد تأهلنا!".

وختم صلاح تصريحاته قائلا: "الكل يريد الفوز بدوري الأبطال والدوري الإنجليزي، سنقاتل من أجل كليهما، سنرى".

المصدر:"وكالات"