ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال رغم خسارته على أرضه أمام إنتر ميلان (فيديو)

حقق إنتر ميلان الإيطالي فوزا بطعم العلقم على مضيفه ليفربول الإنجليزي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء ضمن إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة نجم إنتر ميلان، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة الـ61 من عمر اللقاء، قبل أن يتلقى فريقه بعدها بدقيقتين ضربة موجعة بطرد التشيلي أليكسيس سانشيز لنيله الإنذار الثاني بعد تدخل عنيف على البرازيلي فابينيو ليكمل الفريق الإيطالي المباراة بعشرة لاعبين.

Лаутаро от души вколотил в самую девятку 🚀



Роскошный голешник Мартинеса, который подарил «Интеру» надежду, а зрителям – напряженную концовку pic.twitter.com/UkCKhH88nB — Матч ТВ (@MatchTV) March 8, 2022

ولم يكن الفوز بهدف كافيا لإنتر بسبب خسارته على أرضه في مباراة الذهاب في إيطاليا بهدفين نظيفين، ليتأهل "الريدز" إلى دور الثمانية من البطولة القارية لتفوقه بمجموع المباراتين بنتيجة 2-1.

ليفربول 0 × 1 انتر ميلان .. هدف لاوتارو



FOLLOW | @alamiHD1pic.twitter.com/6VJnYou6U2 — GOOAL (@koooorahd506) March 8, 2022

المصدر: RT