قائمة المرشحين لجائزة أفضل هدف بالدوري الإنجليزي

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل هدف خلال المباريات عن شهر فبراير الماضي.

وتضمنت القائمة كلا من، الإيفواري ويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس، الفرنسي نيل موباي مهاجم برايتون، البرتغالي كريستانيو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول، الإنجليزي كونور غالاخر لاعب كريستال بالاس، الإسباني أوريول روميو لاعب ساوثهامبتون، الكوري الجنوبي سون هيونغ مين مهاجم توتنهام، والإنجليزي ماتي كاش مدافع أستون فيلا.

⚽️ Wilfried Zaha

⚽️ Neal Maupay

⚽️ Cristiano Ronaldo

⚽️ Sadio Mane

⚽️ Conor Gallagher

⚽️ Oriol Romeu

⚽️ Son Heung-min

⚽️ Matty Cash



8️⃣ moments of brilliance, but only 1️⃣ can be February's @budfootball Goal of the Month



🏆 #PLAwards | https://t.co/WlCwL3sykI 📩 pic.twitter.com/bc5pBN5seY — Premier League (@premierleague) March 3, 2022

كما أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، القائمة المختصرة للمدربين المرشحين لنيل جائزة الأفضل عن شهر فبراير، وتضمنت 4 مدربين وهم، الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، الإنجليزي إيدي هوي المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد، والنمساوي رالف هسينهوتل المدير الفني لفريق ساوثهامبتون.

🔴 Mikel Arteta 🔴

🔴 Ralph Hasenhuttl ⚪️

⚫️ Eddie Howe ⚪️

🔴 Jurgen Klopp 🔴



It's time for you to decide February's @BarclaysFooty Manager of the Month 👔



🏆 #PLAwards | https://t.co/l7KgZebWKi 📩 pic.twitter.com/OA3jSo3QTx — Premier League (@premierleague) March 3, 2022

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المصدر: "twitter/premierleague"