قائمة المرشحين لجائزة أفضل هدف بالدوري الإنجليزي

⚽️ Wilfried Zaha

⚽️ Neal Maupay

⚽️ Cristiano Ronaldo

⚽️ Sadio Mane

⚽️ Conor Gallagher

⚽️ Oriol Romeu

⚽️ Son Heung-min

⚽️ Matty Cash



8️⃣ moments of brilliance, but only 1️⃣ can be February's @budfootball Goal of the Month



🏆 #PLAwards | https://t.co/WlCwL3sykI 📩 pic.twitter.com/bc5pBN5seY