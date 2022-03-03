الكشف عن المرشحين لجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، عن قائمة مكونة من 6 مرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في المسابقة عن شهر فبراير الماضي.

ودخل القائمة كل من، الإسكتلندي تشي أدامز مهاجم ساوثهامبتون، الإسكتلندي رايان فرايزر لاعب خط وسط فريق نيوكاسل يونايتد، الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، الكاميروني جويل ماتيب مدافع ليفربول، الإنجليزي بن مي مدافع بيرنلي، والإيفواري ويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس.

✨ Che Adams ✨

✨ Ryan Fraser ✨

✨ Harry Kane ✨

✨ Joel Matip ✨

✨ Ben Mee ✨

✨ Wilfried Zaha ✨



6️⃣ in-form #PL stars, but only 1️⃣ can be February's @EASPORTSFIFA Player of the Month



🏆 #PLAwards | https://t.co/PNoEqfuaYq 📩 pic.twitter.com/vYJ7HROng8 — Premier League (@premierleague) March 3, 2022

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وسيتم الإعلان عن اسم الفائز في السابع من الشهر الحالي.

المصدر: وكالات