تأجيل "موقعة" ليفربول ومانشستر يونايتد بسبب انتصار "الريدز"

أعلن نادي مانشستر يونايتد تأجيل مباراته أمام ليفربول ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد بلوغ "الريدز" الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وجاء تأهل ليفربول على حساب ضيفه نوروتش سيتي، إثر فوزه عليه بهدفين مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب "إنفيلد".

وقال الموقع الرسمي لنادي يونايتد وصحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية إن مباراة ليفربول ويونايتد التي كان من المقرر إقامتها يوم 20 مارس الجاري، تم تأجيلها، كون "الريدز" مطالبا خلال نفس الأسبوع بخوض لقاء آخر في ربع نهائي كأس الاتحاد.

في حين ودع مانشستر يونايتد البطولة الأقدم في تاريخ كرة القدم، من دورها الرابع على يد ميدلزبره.

وسيتعرف ليفربول مساء الخميس على خصمه في الدور القادم من المسابقة العريقة، وسيكون من بين الأندية تشيلسي ومانشستر سيتي وكريستال بالاس وساوثهامبتون وميدلزبره، فضلا عن نوتنغهام فورست أو هيدرسفيلد تاون، وإيفرتون أو بوريهام وود.

المصدر: وكالات