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"اليويفا" يفرض على الفرق البيلاروسية اللعب على أرض محايدة

الرياضة

Legion-Media
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الخميس، أن الأندية والمنتخبات البيلاروسية ستلعب مبارياتها البيتية في المسابقات الأوروبية على أرض محايدة.

وقالت الهيئة الناظمة للكرة الأوروبية في بيانها، إن المباريات التي تكون فيها أندية ومنتخبات بيلاروسية هي المضيفة، ستقام خلف أبواب موصدة في وجه الجماهير.

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ويأتي قرار "اليويفا" بعد ساعات من استبعاد اللجنة البارالمبية الدولية، الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية الشتوية التي تنطلق في بكين غدا الجمعة، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكراينا.

المصدر: وكالات

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