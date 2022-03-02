بحسرة كبيرة.. الملياردير الروسي أبراموفيتش يضطر لبيع نادي تشيلسي

أعلن رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش اليوم الأربعاء أنه سيبيع نادي تشلسي الإنكليزي، بعد أيام من الضغوط التي واجهها على خليفة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال الملياردير أبراموفيتش في بيان له: " "لطالما اتخذت دائما قرارات بناء على مصالح النادي. في الوضع الحالي، أعتقد أن الخيار الأفضل هو بيع النادي، سيكون ذلك من الأفضل للجماهير والموظفين والرعاة والشركاء في النادي. علما إنه كان قرارا صعبا للغاية بالنسبة لي أن أترك تشيلسي بهذه الطريقة".

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وأضاف: "آمل أن أتمكن من زيارة ستامفورد بريدج للمرة الأخيرة، وأودعكم جميعا شخصيا. لقد كان لشرف عظيم أن أكون جزءا من تشيلسي وأنا فخور بكل إنجازاتنا معا. سيبقى تشيلسي دائما في قلبي".

وكان أبراموفيتش قد أعلن يوم السبت الماضي، أنه سلم "إدارة ورعاية" النادي الى مؤسسة أمناء النادي الخيرية.

ويأتي إعلان أبراموفيتش، بعيد كشف هانزيورغ فايس، أحد أغنى رجال سويسرا، اليوم الأربعاء، أنه عرض عليه فرصة شراء تشلسي حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

يذكر أن أبراموفيتش البالغ من العمر 55 عاما، اشترى نادي تشيلسي لكرة القدم في عام 2003 مقابل 140 مليون جنيه إسترليني (حوالي 233 مليون دولار في ذلك الوقت) من المالك السابق الإنجليزي كين بيتس.

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وتوج نادي تشيلسي خلال إدارة أبراموفيتش، بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز خمس مرات، كأس الاتحاد ثلاث مرات، كأس الرابطة مرتين، كأس السوبر مرتين، دوري أبطال أوروبا مرتين عامي (2012 ، 2021) والدوري الأوروبي مرتين (2013 ، 2019)، إضافة إلى فوزه بكأس السوبر الأوروبي 2021، وكأس العالم للأندية 2022.

المصدر: وكالات