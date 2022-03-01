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رئيس الاتحاد الدولي للمبارزة يتخلى عن منصبه لخضوعه لعقوبات أوروبية

الرياضة

رئيس الاتحاد الدولي للمبارزة يتخلى عن منصبه لخضوعه لعقوبات أوروبية
Globallookpress
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أعلن رجل الأعمال عليشير عثمانوف تخليه عن مهامه في رئاسة الاتحاد الدولي للمبارزة، مشيرا إلى أن قراره جاء على خلفية عقوبات أوروبية طالته بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال عثمانوف وهو رجل أعمال روسي من مواليد أوزبكستان، في بيان مقتضب: "في 28 فبراير 2022، أصبحت هدفا للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي. أنا أؤمن بعدم نزاهة هذا القرار، وأسباب العقوبات ملفقة واتهامات لا أساس لها من الصحة تسيء إلى شرفي وصدقتي وسمعتي كرجل أعمال".

وأضاف: "سأستخدم جميع الوسائل القانونية لحماية شرفي وسمعتي. وفي هذا الصدد، سأوقف صلاحياتي كرئيس للاتحاد الدولي للمبارزة بمفعول فوري حتى تأخذ العدالة مجراها".

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عثمانوف المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معروف باستثماراته في الاقتصاد الروسي وأعماله الخيرية، وإسهامه في الحفاظ على علاقات التحالف الروسية الأوزبكية.

ويرأس عثمانوف البالغ 68 عاما اتحاد المبارزة منذ عام 2018.

المصدر: وكالات 

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