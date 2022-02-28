 
مباشر
عاجل
أردوغان: مصممون على استخدام صلاحيتنا بموجب اتفاقية مونترو فيما يتعلق بحركة السفن في المضائق

سحب الوسام الأولمبي من الرئيس الروسي بوتين

الرياضة

سحب الوسام الأولمبي من الرئيس الروسي بوتين
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/shwh

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الاثنين أنها قررت سحب الوسام الأولمبي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

كما سحب المجلس الوسام من نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو، ونائب رئيس الإدارة الرئاسية دميتري كوزاك.

وكان الاتحاد الدولي للجودو قد أعلن أمس الأحد "تعليق" الرئاسة الفخرية للرئيس بوتين ولقبه سفيرا للاتحاد.

يذكر أن الرئيس بوتين أعلن عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في الـ24 من فبراير الجاري لنزع سلاح الجيش الأوكراني، واجتثاث النازية في البلد المذكور.

المصدر: وكالات 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا