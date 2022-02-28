سحب الوسام الأولمبي من الرئيس الروسي بوتين
Globallookpress
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أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الاثنين أنها قررت سحب الوسام الأولمبي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
كما سحب المجلس الوسام من نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو، ونائب رئيس الإدارة الرئاسية دميتري كوزاك.
وكان الاتحاد الدولي للجودو قد أعلن أمس الأحد "تعليق" الرئاسة الفخرية للرئيس بوتين ولقبه سفيرا للاتحاد.
يذكر أن الرئيس بوتين أعلن عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في الـ24 من فبراير الجاري لنزع سلاح الجيش الأوكراني، واجتثاث النازية في البلد المذكور.
المصدر: وكالات
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