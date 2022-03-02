فريق إنجليزي يعلق عقود الرعاية مع الملياردير الروسي عليشير عثمانوف

أعلن نادي إيفرتون الإنكليزي اليوم الأربعاء، تعليق جميع عقوده الرعاية "بمفعول فوري" مع الملياردير الروسي أليشير عثمانوف، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال نادي إيفرتون في بيان عبر موقعه الرسمي، قال فيه: "لا يزال الجميع في إيفرتون يشعرون بالصدمة والحزن بسبب الأحداث المروعة التي تتكشف في أوكرانيا".

وشدد على أنه: "يجب أن ينتهي هذا الوضع المأساوي في أسرع وقت ممكن، ويجب تجنب أي خسائر أخرى في الأرواح".

وكشف: "يقدم اللاعبون والجهاز الفني وكل من يعمل في إيفرتون الدعم الكامل للاعبنا فيتالي ميكولينكو (الأوكراني) وعائلته وسيواصلون القيام بذلك".

وأتم: "يمكن للنادي أن يؤكد أنه أوقف فورا جميع ترتيبات الرعاية التجارية مع الشركات الروسية USM و Megafon و Yota".

Club Statement: — Everton (@Everton) March 2, 2022

ويطلق اسم "يو أس آم فينش فارم - USM" على مركز تدريب نادي إيفرتون، كما يملك عثمانوف خيار اطلاق اسم احدى شركاته على الاستاد الجديد للنادي في طور البناء مقابل 30 مليون جنيه إسترليني (نحو 40 مليون دولار).

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وكان عثمانوف المولود في أوزبكستان، قد أعلن أمس الثلاثاء، تخليه عن مهامه في رئاسة الاتحاد الدولي للمبارزة، مشيرا إلى أن قراره جاء على خلفية عقوبات أوروبية طالته بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

واستثمر رجل الأعمال عليشير عثمانوف (68 عاما) ثروته في أندية إنجليزية أخرى مثل الفريق اللندني أرسنال بين عامي 2007 و2018 قبل أن يبيع حصته، في حين يملك أسهما في نادي إيفرتون حاليا، الذي يملك رجل الأعمال الإيراني فرهاد مشيري 94 في المئة من أسهمه.

المصدر: وكالات