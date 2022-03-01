الاتحاد الدولي لكرة السلة يستبعد روسيا من البطولات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة في بيان له اليوم الثلاثاء أنه لن يسمح للأندية الروسية بالمشاركة في البطولات التي تقام تحت رعايته، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وجاء في بيان نشر على موقع الاتحاد الدولي لكرة السلة: "وفقا لقرار المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA) اليوم أنه لن يسمح للأندية والمسؤولين الروس بالمشاركة في مسابقات كرة السلة وكرة السلة 3×3 حتى إشعار آخر".

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وأضاف البيان "سيبلغ الاتحاد الدولي لكرة السلة بشكل إضافي، أي قرارات أخرى ستتخذها هيئات منطقة الاتحاد الأوروبي لكرة السلة في الأيام المقبلة وفي اجتماع المجلس المركزي (الذي سيعقد في 25 مارس)".

وأوصت اللجنة الأولمبية الدولية، في وقت سابق، الاتحادات الدولية بنقل المسابقات الرياضية من أراضي روسيا وبيلاروس، وكذلك استبعاد أندية هاتين الدولتين.

وفرضت اللجنة الأولمبية الدولية هذه العقوبات بسبب الوضع في أوكرانيا.

وتم بالفعل نقل عدد من الأحداث الرياضية الكبرى من روسيا، من بينها نهائي دوري أبطال أوروبا في مديمة سان بطرسبورغ، وبطولة كأس العالم للكرة الطائرة للرجال 2022، وعدد من البطولات الأخرى.

المصدر: وكالة "تاس"