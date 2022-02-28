تعليق مشاركة الأندية الروسية في "يوروليغ"

أعلنت اللجنة التنفيذية للدوري الأوروبي لكرة السلة "يوروليغ" تعليق مشاركة الأندية الروسية في البطولات التي تقام تحت رعايتها على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتشارك ثلاثة أندية روسية في الدوري الأوروبي وهي، تسيسكا موسكو وزينيت بطرسبورغ وأونيكس قازان، بينما يمثل نادي "لوكوموتيف-كوبان" من مدينة كراسنودار روسيا في مسابقة كأس أوروبا.

وتم اتخاذ هذا القرار يوم الاثنين من قبل اللجنة التنفيذية لـ"ليوروليغ"، التي أشارت إلى أنه إذا استمرت التطورات غير المواتية للأوضاع في أوكرانيا، فمن الممكن أن يلغي "يوروليغ" نتائج الأندية الروسية هذا الموسم.

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وحظر "يوروليغ" في وقت سابق، إقامة المباريات تحت رعايتها في روسيا، وتم تأجيل عدد من المواجهات التي تشارك فيها الأندية الروسية إلى أجل غير مسمى.

ويشغل فريق زينيت بطرسبورغ المركز الخامس على سلم جدول الترتيب في الموسم الحالي للدوري، محققا 14 انتصارا مقابل 8 هزائم، ويليه تسيسكا موسكو في المركز السادس (14 فوزا، و10 هزائم)، بينما يحتل أونيكس قازان المركز التاسع (13 فوزا، و 12 هزيمة).

أما لوكوموتيف-كوبان فيشغل المركز الثالث في جدول المجموعة الأولى ضمن مسابقة كأس أوروبا، بعد تحقيقه 8 انتصارات، مقابل أربع هزائم.

المصدر: مواقع روسية