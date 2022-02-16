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الكشف عن عقوبة جيرارد بيكيه

الرياضة

الكشف عن عقوبة جيرارد بيكيه
Globallookpress Rafa Huerta/SPP via www.imago-im
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أعلنت لجنة المنافسات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء عقوبات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني "الليغا".

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد فرضت لجنة المنافسات عقوبة الإيقاف على جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، لمدة مباراة واحدة بعد طرده أمام إسبانيول، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2.

وتلقى بيكيه البطاقة الحمراء، بعد حصوله على بطاقتين صفراوين هو ونيكولاس ميلاميد، لاعب إسبانيول، بعد المشادة التي وقعت بينهما في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

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وحسب المادة 113 من قانون لجنة الانضباط، فإن بيكيه سيغيب عن برشلونة لمباراة واحدة فقط، الأمر الذي سيمنعه من التواجد مع الفريق أمام فالنسيا في الجولة المقبلة.

كما سيغيب لاعب إسبانيول نيكولاس ميلاميد عن مواجهة فريقه أمام إشبيلية يوم الأحد في الجولة ذاتها.

وتعرض مانو مورلانيس، لاعب وسط إسبانيول، للإيقاف مباراتين بعد طرده المباشر من على مقاعد البدلاء وبالتالي سيغيب أمام إشبيلية وفياريال.

المصدر: وكالات

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