شاهد.. هدف قاتل ينقذ برشلونة من الخسارة أمام إسبانيول في ديربي كتالونيا
ساد التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 مباراة الديربي الكتالوني التي جمعت يوم الأحد بين برشلونة ومضيفه إسبانيول، ضمن منافسات الجولة الـ24 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".
وافتتح برشلونة باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة الثانية عن طريق بيدري، قبل أن يقلب إسبانيول الطاولة رأسا على عقب بتسجيله لهدفين متتاليين عن طريق سيرجي داردير وراؤول دي توماس في الدقيقتين 40 و64 على الترتيب.
أهداف المباراة— أحمد 🇸🇦 (@oN186u) February 13, 2022
إسبانيول 2 - 2 برشلونة #إسبانيول_برشلونة#LaLigaSantander#EspanyolBarça
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وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة وبالتحديد في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع تمكن برشلونة من تعديل النتيجة برأسية نجمه الهولندي لوك دي يونغ، ليتجنب خسارته الأولى أمام إسبانيول منذ عام 2009.
FT #EspanyolBarça 2-2— LaLiga English (@LaLigaEN) February 13, 2022
💥 @LuukdeJong9 saves @FCBarcelona a point right at the death! 😱#LaLigaSantanderpic.twitter.com/OXSLrAtwO3
وأنهى كل من الفريقين المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد جيرارد بيكيه ونيكولاس ريباودو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.
ورفع برشلونة رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع، كما رفع إسبانيول رصيده إلى 28 نقطة في المركز الـ13 على جدول ترتيب فرق "الليغا".
المصدر: RT
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