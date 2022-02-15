شاهد.. رونالدو يفك صيامه عن التهديف أمام برايتون

قطع البرتغالي كريستيانو رونالدو سلسلة من 6 مباريات بدون أهداف، بتسجيله هدفا في فوز فريقه مانشستر يونايتد أمام برايتون 2-0 ضمن منافسات الجولة الـ18 والمؤجلة من الدوري الإنجليزي.

وفي الدقيقة 51، أرسل البرتغالي البالغ 37 عاما الكرة إلى الشباك بعد تمريرة من سكوت مكتوميناي.

فيما جاء الهدف الثاني للـ"الشياطين الحمر" عبر برونو فيرنانديز الذي أطلق رصاصة الرحمة على برايتون في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

What a goal from Cristiano Ronaldo 🔥 pic.twitter.com/kvgmkqr3Og — UTD (@utdzonevid) February 15, 2022

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ونجح رونالدو في فك صيامه الذي استمر لـ6 مباريات، وهو أسوأ انقطاع له منذ عام 2009.

وبهذا الهدف وقّع كريستيانو على أول أهدافه لعام 2022، وهو الهدف الخامس عشر في 27 مباراة مع مانشستر يونايتد منذ عودته للنادي.

وبتلك النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 43 نقطة ليرتقي إلى المركز الرابع، بينما تجمد رصيد برايتون عند 33 نقطة في المركز التاسع.

المصدر:RT