شاهد.. هدف محرز يعادل رقم جوتا ويطارد محمد صلاح

منح النجم الدولي الجزائري رياض محرز التقدم لفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي في الدقيقة الـ7 على مضيفه سبورتنغ لشبونة، في المباراة الجارية بينهما في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

واستطاع الجزائري رياض محرز تسجيل الهدف الأول لـ مانشستر سيتي في الدقيقة الثامنة بعد تلقيه تمريرة من كيفن دي بروين، حيث تم تأكيد الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو.

وضاعف البرتغالي برناندو سيلفا من تقدم مانشستر سيتي بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 17 بتسديدة قوية من متابعة لرأسية زميله رودريغو.

وفي الدقيقة 32، أحرز فيل فودين الهدف الثالث للضيوف حيث تلاعب رياض محرز بدفاعات لشبونة من جهة اليمين ليرسل تمريرة عرضية قابلها زميله في الشباك.

وسجل برناندو سيلفا ثاني أهدافه والرابع للفريق الإنجليزي في الدقيقة 45 من متابعة لتمريرة زميله رحيم ستيرلينغ منهيا الشوط الأول بتقدم فريقه برباعية نظيفة.

GOOL DE RIYAD MAHREZ.



Sporting Lisboa 0-1 Man. City. pic.twitter.com/eDWIEMJkjm — Nación Fútbol (@nacionfutbol_mx) February 15, 2022

Most goals scored for a Premier League club across all competitions this season:



▪️ 23 - Mohamed Salah

▪️ 17 - Riyad Mahrez

▪️ 17 - Diogo Jota



Mahrez chasing Mo. #UCLpic.twitter.com/vf6aCZznMS — William Hill (@WilliamHill) February 15, 2022

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وذكرت شبكة "سكواكا" العالمية أن محرز وصل بذلك إلى هدفه رقم 17 في مختلف المسابقات بقميص مانشستر سيتي لهذا الموسم.

وأوضحت أن محرز عادل بذلك رقم البرتغالي دييغو جوتا مهاجم ليفربول، 17 هدفا، ضمن قائمة أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي تسجيلا للأهداف في البطولات المختلفة هذا الموسم.

وأشارت إلى أن محرز يطارد رقم النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الذي سجل حتى الآن 23 هدفا في مختلف المسابقات في موسم 2021-22.

المصدر: RT+ twitter/Squawka