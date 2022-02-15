قبل مواجهة دوري الأبطال.. كلوب يوضح ميزة امتناع محمد صلاح وماني عن الكحول

أكد يورغن كلوب على جاهزية نجمي الفريق المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني لمواجهة إنتر ميلان في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة "الريدز" وإنتر ميلان: "ماني ومحمد صلاح جاهزان لمواجهة إنتر ميلان غدا".

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وأضاف: "بمجرد نهاية بطولة إفريقيا، كلاهما كانا في جاهزية تامة، إنهما لا يشربان الكحول على الإطلاق، كلاهما قوة من قوى الطبيعة، أنا لست مندهشا من تعافي الثنائي بعد بطولة كأس أمم إفريقيا".

وتغيب ثنائي ليفربول عن الفريق لمدة شهر، عقب مشاركتهما في البطولة الإفريقية والتي توج بها ساديو مع منتخب بلاده بعد الفوز على صلاح قائد المنتخب المصري في النهائي بركلات الترجيح.

ويستضيف إنتر ميلان نظيره ليفربول غدا الأربعاء في ذهاب منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب "سان سيرو" بمدينة ميلانو الإيطالية.

المصدر: "وكالات"