مصر تطلب تعديل موعد مواجهة السنغال في تصفيات كأس العالم

أكد مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن مجلس الإدارة يعتزم مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل تعديل موعد لقاء مصر والسنغال في إياب المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم.

وقال المصدر: "قررنا مخاطبة الفيفا لتأجيل مباراة الإياب، لتجري يوم 29 مارس بدلا من 28".

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وتابع: "إقامة لقاء الذهاب يوم 25 والعودة 28 أمر مرهق للمنتخب المصري، وهو ما دفعنا لاتخاذ قرار بطلب تعديل موعد لقاء الإياب".

وختم: "اتحاد الكرة سيوفر طائرة خاصة تقل المنتخب إلى السنغال بعد لقاء الذهاب مباشرة، لتجنب الإجهاد في حالة السفر بالطيران العادي".

يذكر أن منتخب "الفراعنة" سبق له مواجهة السنغال في نهائي كاس الأمم الإفريقية بالكاميرون، وخسر المباراة بنتيجة 4-2.

المصدر: "وكالات"