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بعد ضياع ركلة جزاء ميسي.. مبابي بطل الثواني الأخيرة أمام ريال مدريد (فيديو)

الرياضة

بعد ضياع ركلة جزاء ميسي.. مبابي بطل الثواني الأخيرة أمام ريال مدريد (فيديو)
AFP FRANCK FIFE
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حقق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزا قاتلا بنتيجة 1-0 ضد ريال مدريد مساء اليوم الثلاثاء، بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "بارك دي برانس" بالعاصمة الفرنسية.

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر نجم الفريق كيليان مبابي في الثواني الأخيرة عند الدقيقة (90+4)، بعد تلقيه تمريرة سحرية بالكعب من نيمار داخل المنطقة ليسددها بين قدمي كورتوا.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح باريس سان جيرمان، إثر عرقلة داني كارفاخال لكيليان مبابي داخل المنطقة، وتولى ليونيل ميسي مهمة تنفيذها لكن تيبو كورتوا حارس مرمى الملكي تألق في التصدي لها، عند الدقيقة 62.

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بهذا اقترب البي أس جي من بلوغ الدور ربع النهائي، قبل مواجهة الإياب التي ستقام يوم 9 مارس المقبل، في العاصمة الإسبانية مدريد، على ملعب "سانتياغو برنابيو".

المصدر:RT

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