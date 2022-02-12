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ريال مدريد يقع في مصيدة التعادل أمام فياريال (فيديو)

الرياضة

ريال مدريد يقع في مصيدة التعادل أمام فياريال (فيديو)
AFP JOSE JORDAN
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حسم التعادل السلبي مواجهة ريال مدريد ومضيفه فياريال التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ24 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

ولم ينجح أي من اللاعبين في هز الشباك طوال دقائق المباراة رغم الفرص العديدة من كلا الفريقين، لينتهي اللقاء مثلما بدأ من دون أهداف.

وبهذا التعادل، رفع ريال مدريد رصيده في الصدارة إلى 54 نقطة متقدما بفارق 4 نقاط عن أقرب مطارديه إشبيلية الذي حقق أمس الجمعة فوزا ثمينا على إلتشي بهدفين نظيفين.

كما رفع فياريال رصيده إلى 36 نقطة في المركز الخامس على جدول ترتيب فرق "الليغا".

المصدر: RT

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