ريال مدريد يقع في مصيدة التعادل أمام فياريال (فيديو)
حسم التعادل السلبي مواجهة ريال مدريد ومضيفه فياريال التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ24 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".
ولم ينجح أي من اللاعبين في هز الشباك طوال دقائق المباراة رغم الفرص العديدة من كلا الفريقين، لينتهي اللقاء مثلما بدأ من دون أهداف.
🟡🟣 @VillarrealCFen and @realmadriden claim a point each in a thrilling draw! #VillarrealRealMadrid highlights ⤵️ pic.twitter.com/IHFL0Pu9uG— LaLiga English (@LaLigaEN) February 12, 2022
وبهذا التعادل، رفع ريال مدريد رصيده في الصدارة إلى 54 نقطة متقدما بفارق 4 نقاط عن أقرب مطارديه إشبيلية الذي حقق أمس الجمعة فوزا ثمينا على إلتشي بهدفين نظيفين.
كما رفع فياريال رصيده إلى 36 نقطة في المركز الخامس على جدول ترتيب فرق "الليغا".
المصدر: RT
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