ديوغو جوتا يقترب من صلاح في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

عزز البرتغالي ديوغو جوتا، مهاجم ليفربول موقعه في وصافة أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد مباراته أمام ضيفه ليستر سيتي، التي جمعتهما مساء أمس الخميس.

وأحرز ديوغو جوتا هدفي الفوز "للريدز" في مرمى فريق ليستر سيتي في اللقاء الذي جمعهما، ضمن منافسات الجولة الـ24 من "البريمير ليغ".

ورفع المهاجم البرتغالي رصيده إلى 12 هدفا ويحتل المركز الثاني في ترتيب أفضل هداف الدوري، للموسم الجاري، مقلصا الفارق إلى 4 أهداف بينه وبين زميله في "الريدز" النجم المصري محمد صلاح، الذي شارك في الشوط الثاني للمباراة، بعد التحاقه بالفريق قادما من بطولة كأس أمم إفريقيا.

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن:

1- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 17 هدفا

2- البرتغالي ديوغو جوتا (ليفربول) – 12 هدفا

3- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام هوتسبير) – 9 أهداف

3- الإنجليزي جيمي فاردي (ليستر سيتي) – 9 أهداف

5- الإنجليزي ميشيل أنطونيو (وست هام يونايتد) – 8 أهداف

5- النيجيري إيمانويل دينيس (واتفورد) – 8 أهداف

5- البرازيلي رافينها (ليدز يونايتد) – 8 أهداف

5- البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) – 8 أهداف

5- السنغالي ساديو ماني (ليفربول) – 8 أهداف

5- الإنجليزي إيميل سميث روي (أرسنال) – 8 أهداف

11- البرتغالي برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) – 7 أهداف

11- الإنجليزي جارود بوين (وست هام يونايتد) – 7 أهداف

11- البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) – 7 أهداف

11- الإنجليزي كونور كالاغر (كريستال بالاس) – 7 أهداف

11- الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي) – 7 أهداف

11- الفرنسي نيال موباي (برايتون) – 7 أهداف

11- الإنجليزي ماسون مونت (تشيلسي) – 7 أهداف

11- الإنجليزي رحيم سترلينغ (مانشستر ستي) – 7 أهداف

11- البرتغالي برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) – 7 أهداف

20- الألباني أرماندو بروخا (ساوثهامبتون) – 6 أهداف

20- الإيفواري ماكسويل كورنيه (بيرنلي) – 6 أهداف

20- الفرنسي أودسون إدوارد (كريستال بالاس) – 6 أهداف

20- الإيطالي جورجينيو (تشيلسي) – 6 أهداف

20 الإنجليزي جيمس مأودسون (ليستر سيتي) – 6 أهداف

20- الفنلندي تيمو بوككي (نورويتش سيتي) – 6 أهداف

20- الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال) – 6 أهداف

20- الإنجليزي إيفان تونييه (برينتفورد) – 6 أهداف

20- الإنجليزي جيمس وارد-براوس (ساوثهامبتون) – 6 أهداف

20- الإنجليزي كاليوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد) – 6 أهداف

20- الإيفواري ويلفريد زاها (كريستال بالاس) – 6 أهداف

31- الإسكتلندي تشي آدمز (ساوثهامبتون) – 5 أهداف

31- الجزائري سعيد بن رحمة (وست هام يونايتد) – 5 أهداف

31- الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي) – 5 أهداف

31- الإسباني بابلو فورنالس (وست هام يونايتد) – 5 أهداف

31- الإنجليزي ديماراي غراي (إيفرتون) – 5 أهداف

31- الإنجليزي ماسون غرينوود (مانشستر يونايتد) – 5 أهداف

31- الإنجليزي هاري كين (توتنهام) – 5 أهداف

31- النرويجي جوشوا كينغ (واتفورد) – 5 أهداف

31- البلجيكي روميلو لوكاكو (تشيلسي) – 5 أهداف

31- الإنجليزي جاكوب رامزي (أستون فيلا) – 5 أهداف

31- الفرنسي آلان سانت ماكسيمين (نيوكاسل يونايتد) – 5 أهداف

31- السنغالي إسماعيلا سار (واتفورد) – 5 أهداف

31- البلجيكي يوري تيليماس (ليستر سيتي) – 5 أهداف

31- الإنجليزي أولي واتكينز (ليستر سيتي) – 5 أهداف.

المصدر: "premierleague"