أسطورة ليفربول السابق هامان: هناك علامات استفهام حول رونالدو

ألمح الألماني ديتمار هامان، أسطورة ليفربول السابق، إلى احتمالية شعور لاعبي مانشستر يونايتد بالخوف من زميلهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مما ساهم في تذبذب نتائجه هذا الموسم.

ويعد رونالدو هداف فريق مانشستر يونايتد هذا الموسم برصيد 8 أهداف، إلا أن البعض جعله كبش فداء لتراجع نتائج فريق "الشياطين الحمر" مؤخرا، خاصة بعد صيام "صاروخ ماديرا" عن التهديف في آخر 5 مباريات.

وقال هامان لصحيفة "مترو": "هناك علامات استفهام حول رونالدو، بشأن ما إذا كان يعيق الفريق ومدى خوف اللاعبين منه".

وأضاف نجم الكرة الألمانية السابق: "لا أعتقد أن الفريق لديه هوية تجعل الأمور صعبة على أي لاعب منضم إليه، لا بد من التأكد بشأن سير هؤلاء اللاعبين في نفس الاتجاه، وهو ما لا يبدو عليه في الوقت الراهن".

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ويرى هامان أن بيئة يونايتد غير مرحبة بالوافدين الجدد أو الشباب أمثال جادون سانشو، الذي فشل حتى الآن في تقديم أوراق اعتماده منذ انضمامه الصيف الماضي من بوروسيا دورتموند، بقوله: "لقد أنفقوا أموالا طائلة من أجل سانشو، أعتقد أنهم سيكافحون لاسترداد المبلغ، لذلك سيبقى مع الفريق لفترة طويلة، آمل بأن يتحسن في الفترة المقبلة".

وأكد ديتمار هامان أن سانشو يجب أن يكون على دراية بأجواء البريميرليج، نظرا لكونه أحد ناشئي مانشستر سيتي، مضيفا "تفاجأت من معاناته حتى الآن".

وسقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل أمام مضيفه بيرنلي متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي، ضمن الجولة الـ24 "للبريمير ليغ".

وتراجع مانشستر يونايتد إلى المركز السادس على سلم ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، حصدها من 23 مباراة.

المصدر: وكالات