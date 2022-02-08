نجم إنجليزي يواجه تهديد القضاء بسبب فيديو "وحشي"

وضع كورت زوما، مدافع وست هام يونايتد، نفسه تحت المساءلة القانونية، بعدما تم تصويره وهو يركل حيوانه الأليف في مطبخ منزله، مما أثار الكثير من ردود الفعل الغاضبة بشأن سلوكه هذا.

وشوهد مدافع وست هام وهو يهاجم قطة ويركلها، كما لو أنه يركل كرة القدم، في قصره الذي تبلغ قيمته 2 مليون جنيه إسترليني، بينما يصوره شقيقه، وتم نشر الفيديو على "سناب شات" مساء الأحد، بعد يوم من مشاركة قلب الدفاع مع وست هام في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا"، أن زوما ظهر في المقطع المزعج وهو يركل ويصفع الحيوان، بينما يمكن سماع ضحكات المصور في الخلفية.

وبعد ذلك، قام زوما البالغ 27 عاما بمطاردة قطة أخرى، قبل أن يرميها بزوج من الأحذية ويضربها على رأسها.

Not a cat guy myself but to actually Zidane volley a living creature is a different level of mental illness.



Kurt Zouma you should be utterly ashamed of yourself. Disgrace. pic.twitter.com/J8ZotP8zyR — Footy Limbs (@FootyLimbs) February 7, 2022

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ويبدو أن لاعب تشيلسي السابق الذي تبلغ قيمته السوقية 30 مليون جنيه إسترليني كان غاضبا لأن قطة البنغال هذه (سلالة باهظة الثمن من القطط تشبه الفهد الصغير) أحدثت ضجة وجلبة في منزله.

ودان فريق وست هام تصرفات زوما، في بيان شديد اللهجة عقب نشر هذا المقطع.

وذكر البيان: "يدين وست هام بلا تحفظ أفعال لاعب الفريق، كورت زوما، في هذا الفيديو الذي تم تداوله".

وأضاف: "تحدثنا مع كورت وسنتعامل مع هذا الأمر داخليا، لكننا نريد أن نوضح أننا لن نتغاضى بأي حال عن القسوة ضد الحيوانات".



بدوره أصدر زوما بيانا، يعتذر فيه على تصرفاته، معبرا عن ندمه.

وقال لصحيفة "the sun": "أود أن أعتذر عن أفعالي. لا توجد مبررات لسلوكي، الذي أندم عليه بشدة".

وأضاف: "أريد أيضا أن أتأسف بشدة لأي شخص مستاء من الفيديو. أود أن أؤكد للجميع أن القطتين بخير وبصحة جيدة، إن عائلتنا تحب القطط، وكان هذا السلوك حادثة منفردة لن تتكرر مرة أخرى".

المصدر: the sun